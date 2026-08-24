Encontro cultural reuniu apresentações artísticas e performances de talentos locais Foto: Matheus Couto

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Fabiano Medina
Maricá - A Prefeitura de Maricá realizou, nesse sábado (22), a segunda edição do Festival Vozes do Minha Casa Minha Vida, no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), na Mumbuca. Apoiado pela Secretaria de Cultura e das Utopias e pela Secretaria Especial de Promoção das Comunidades e do Minha Casa, Minha Vida, o evento gratuito reuniu moradores e visitantes para uma tarde dedicada à valorização da arte independente.

A programação contou com apresentações musicais e artísticas, incluindo performances de talentos locais como Nefanda, Jurema e a banda de rock Lost Flowers, composta só por mulheres. Encerrando a programação, um aulão de Charme animou ainda mais os presentes.

“Desenvolver e estar presente nesses eventos é também dar voz aos talentos das nossas comunidades. Os projetos culturais que apoiamos são ferramentas de inclusão e de oportunidade”, declarou Rayane Dumont, coordenadora de projetos da Secretaria Especial de Promoção das Comunidades e do Minha Casa, Minha Vida.

O festival foi idealizado pelo cantor e criador de conteúdo Erixk Jordan, que identificou a necessidade de proporcionar a artistas independentes a gravação de material profissional ao vivo para a divulgação de seus trabalhos.

"Nesta segunda edição, dobramos a quantidade de artistas. E poder levar o trabalho de artistas independentes para um espaço como esse, com essa estrutura, foi muito importante", afirmou o artista.
Saiba mais sobre ações com a Secretaria de Comunidades e o Minha Casa Minha Vida: https://odia.ig.com.br/marica/2025/03/7024332-secretaria-de-comunidades-promove-acao-nos-condominios-minha-casa-minha-vida-de-inoa-e-itaipuacu.html
 