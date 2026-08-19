660 Vermelhinhas para circulação sustentável nas ruas - Foto: Clarildo Menezes

660 Vermelhinhas para circulação sustentável nas ruasFoto: Clarildo Menezes

Publicado 19/08/2026 11:42 | Atualizado 19/08/2026 11:47

Maricá - No Dia Nacional do Ciclista, celebrado nesta quarta-feira (19), a Prefeitura de Maricá destaca o sucesso das bicicletas gratuitas, as ‘Vermelhinhas’, como alternativa de transporte, lazer e atividade física. O sistema municipal ultrapassou a marca de 211 mil usuários cadastrados no aplicativo, com a adesão de mais de 17,5 mil pessoas ao modal apenas no primeiro semestre deste ano. O serviço pode ser utilizado nos 88 quilômetros de malha cicloviária da cidade.

A iniciativa da Empresa Pública de Transportes (EPT) integra o sistema de transporte Tarifa Zero do município e evitou a emissão de mais de 506 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) desde o início da operação, em março de 2021, considerando a substituição de deslocamentos motorizados pelo uso do modal sustentável.

“Além de ser um meio de transporte cada vez mais importante na vida das cidades, a bicicleta ganhou ainda mais espaço em Maricá com o modelo Tarifa Zero. É um orgulho ver cada vez mais pessoas usando as Vermelhinhas nos seus deslocamentos diários, com mais agilidade e contribuindo para a saúde e para o meio ambiente”, destacou o presidente da EPT, Celso Haddad.

Estrutura ampliada

O serviço municipal cresceu de forma expressiva desde a sua implantação. Em 2021, eram 20 estações e 200 bicicletas. Atualmente, são 660 veículos, entre adultos e infantis, distribuídos em 66 estações.

A iniciativa também passou a atender trabalhadores que utilizam o modal para geração de renda. Desde julho, o tempo de uso contínuo das Vermelhinhas foi ampliado de uma para quatro horas por viagem para os entregadores vinculados às cooperativas da cidade.

A expansão das bicicletas acompanha o crescimento da malha cicloviária. A Secretaria de Trânsito prevê a implantação de nova ciclofaixa na orla da Barra de Maricá, entre as ruas 1 e 13. O trecho vai interligar a Rua João Frejat à pista existente na Avenida João Saldanha, possibilitando mais conexão para quem circula na região.

“Nosso trabalho é ampliar cada vez mais a rede cicloviária, conectando diferentes pontos da cidade e garantindo segurança e conforto. O novo trecho na Barra é mais um passo nesse processo”, ressaltou o secretário de Trânsito, Márcio Carvalho.

Mudança na rotina dos moradores

O impacto positivo das ciclovias aparece no dia a dia de quem adotou o modal. A comerciante Neuza Silveira, de 54 anos, utiliza as bicicletas diariamente para trabalhar. “Eu vi essa cidade mudar por completo. Antes era impensável sair pedalando com segurança pelas ruas, e hoje temos as ciclofaixas e as estações distribuídas por toda parte. Uso as Vermelhinhas de segunda a sexta para ir e voltar do trabalho e gosto muito”, contou.

Carlos Eduardo Mendes, 42 anos, mora em Itaipuaçu e começou a utilizar o sistema para incorporar o exercício físico à sua vida. “Eu precisava de uma atividade regular e decidi começar a usar as Vermelhinhas. Agora, pedalo quase todos os dias na orla. Minha condição física mudou completamente, perdi peso e a minha disposição melhorou muito. A bike virou o meu remédio diário”, celebrou.

Como utilizar

O acesso às Vermelhinhas é totalmente gratuito e feito pelo aplicativo Vermelhinhas EPT. Para a população em geral, o tempo padrão de uso é de uma hora por viagem nos dias úteis e duas horas aos fins de semana ou feriados. Para os entregadores cooperados, o limite se estende para quatro horas.