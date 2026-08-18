Emboço socialFoto: Joyce Oliveira
Maricá entrega casas revitalizadas pelo programa Emboço Social em Ubatiba e Inoã
Iniciativa atende famílias em situação de vulnerabilidade e busca melhorar as condições de moradia no município
Maricá entrega casas revitalizadas pelo programa Emboço Social em Ubatiba e Inoã
Iniciativa atende famílias em situação de vulnerabilidade e busca melhorar as condições de moradia no município
Prefeitura de Maricá cria cadastro de artistas locais para eventos
Banco Municipal de Artistas Credenciados recebe inscrições para agilizar contratações em eventos da cidade, dando mais oportunidades de trabalho para artistas do município
Emprego: Maricá abre mais de 200 vagas de empregos e estágio para moradores da cidade
As oportunidades estão disponíveis por meio do Sistema Nacional de Emprego e do projeto Casa do Trabalhador
Samba e pagode encerram a Festa da Padroeira de Maricá
Durante os quatro dias de programação, artistas nacionais e pratas da casa agitaram uma das festas mais tradicionais do município
Consultório móvel para atendimento à população em situação de rua começa a operar em Maricá
Unidade itinerante conta com estrutura para exames, procedimentos e consultas multiprofissionais
Vereador Luciano Rangel Jr. propõe construção de Parque de Exposições Agropecuárias e Eventos em Maricá
Indicação prevê criação de espaço no Espraiado para grandes eventos, feiras e exposições, além de impulsionar o turismo, a agricultura familiar e a geração de empregos no município
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.