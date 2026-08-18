Emboço social - Foto: Joyce Oliveira

Emboço socialFoto: Joyce Oliveira

Publicado 18/08/2026 18:09 | Atualizado 18/08/2026 18:09

Maricá - A Prefeitura de Maricá entregou nesta terça-feira (18) sete casas revitalizadas pelo programa Emboço Social, beneficiando famílias de Ubatiba e Inoã. Com a ação, a iniciativa municipal alcança a marca de 15 moradias contempladas. Desenvolvido pela Secretaria de Políticas de Desenvolvimento Regional e Articulação com o Conleste (SEDRACON), o programa aplica emboço externo nas residências para proporcionar mais conforto e qualidade de vida aos moradores.

“Estamos concluindo e entregando as casas do Emboço Social, fruto de uma parceria que reúne diferentes equipes em torno de um objetivo comum: melhorar as condições das moradias e levar mais conforto para as famílias. Em apenas quatro meses de programa, chegamos a 15 casas entregues e vamos continuar avançando pelo município”, destacou a secretária de Políticas de Desenvolvimento Regional e Articulação com o Conleste, Priscilla Canedo.

A moradora Jucélia Dutra, de 57 anos, foi uma das beneficiadas em Ubatiba e celebrou a conclusão das melhorias na residência. “É um momento de alegria e satisfação. Era um sonho que eu queria há muito tempo e agora pude realizar”, afirmou.

Para o gerente de Operações do Conleste, Paulo César Oliveira, a cooperação entre os órgãos é fundamental para o sucesso das ações. “É sempre gratificante entregar uma casa pelo programa Emboço Social, porque a emoção e o sentimento são únicos. Vamos continuar levando essa iniciativa para mais famílias”, disse.

O programa conta também com o apoio do Gabinete do Povo, que atua na identificação das demandas e no encaminhamento das necessidades encontradas nos bairros. “Essa parceria é gratificante. Estamos multiplicando as possibilidades de garantir à população dignidade e pertencimento”, acrescentou a coordenadora do setor, Luciana Pereda.

Sobre o programa

O Emboço Social atende famílias com renda de até dois salários mínimos inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). O programa é coordenado pela SEDRACON em parceria com outras secretarias municipais, o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense (Conleste) e a Riomix Celumassa, empresa responsável pelo fornecimento sem custos da argamassa utilizada nas obras.

A iniciativa conta ainda com a complementação da pintura externa das casas, prevista pelo Decreto nº 362/2026.