Cadastro de artistas locais para eventos Foto: Divulgação
As inscrições estão abertas e os artistas interessados podem se inscrever por meio do link https://forms.gle/xLRhHnFZ47UyLPzEA. Após a habilitação documental, os profissionais passam a integrar o cadastro municipal e poderão ser convocados de acordo com as demandas e o calendário de eventos da secretaria.
“Desenvolvemos o edital de credenciamento para criar o primeiro banco de artistas de Maricá, que busca desburocratizar o processo de contratação e fortalecer as políticas públicas. A iniciativa amplia a democratização das oportunidades e contribui para organizar e fortalecer o setor cultural da cidade”, ressaltou o secretário de Cultura e das Utopias, Sady Bianchin.
O sistema estará aberto de forma permanente para artistas, grupos, coletivos e demais profissionais da cultura, sem limite de inscrições.
Inscrições: https://forms.gle/xLRhHnFZ47UyLPzEA
Edital completo e documentos: https://transparencia.marica.rj.gov.br/licitacoes/lic
Dúvidas e informações: pelo e-mail gabineteculturaeutopias@gmail.com
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