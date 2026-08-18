Cadastro de artistas locais para eventos Foto: Divulgação

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Fabiano Medina
Maricá - A Prefeitura de Maricá criou o Banco Municipal de Artistas Credenciados, um cadastro voltado à participação de talentos locais em eventos públicos. O edital da Secretaria de Cultura e das Utopias foi publicado nesta segunda-feira (17/8) no Diário Oficial de Maricá (DOM) e busca tornar mais ágeis as futuras contratações, além de ampliar as oportunidades para os profissionais da cidade.

As inscrições estão abertas e os artistas interessados podem se inscrever por meio do link https://forms.gle/xLRhHnFZ47UyLPzEA. Após a habilitação documental, os profissionais passam a integrar o cadastro municipal e poderão ser convocados de acordo com as demandas e o calendário de eventos da secretaria.

“Desenvolvemos o edital de credenciamento para criar o primeiro banco de artistas de Maricá, que busca desburocratizar o processo de contratação e fortalecer as políticas públicas. A iniciativa amplia a democratização das oportunidades e contribui para organizar e fortalecer o setor cultural da cidade”, ressaltou o secretário de Cultura e das Utopias, Sady Bianchin.

O sistema estará aberto de forma permanente para artistas, grupos, coletivos e demais profissionais da cultura, sem limite de inscrições.
Mais informações:

Inscrições: https://forms.gle/xLRhHnFZ47UyLPzEA

Edital completo e documentos: https://transparencia.marica.rj.gov.br/licitacoes/lic

Dúvidas e informações: pelo e-mail gabineteculturaeutopias@gmail.com
 
 