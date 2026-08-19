Feira da Agricultura Familiar em Araçatiba, sábado (22) em Araçatiba - Foto:Bernardo Gomes

Feira da Agricultura Familiar em Araçatiba, sábado (22) em AraçatibaFoto:Bernardo Gomes

Publicado 19/08/2026 14:11

Maricá - A Prefeitura de Maricá realiza neste sábado (22), das 8h às 13h, mais uma edição da Feira da Agricultura Familiar na Praça Agroecológica Emilton Santos, em Araçatiba. Organizada pela Secretaria de Agricultura e Pecuária, a programação reúne produtores rurais, artesãos e empreendedores do município, com opções de alimentos frescos, produtos artesanais e itens de gastronomia.

O público poderá encontrar frutas, legumes, verduras, plantas, geleias, pães, biscoitos, massas e bebidas artesanais, além de peças produzidas por artesãos locais. A atividade também é uma oportunidade para os moradores conhecerem e comprarem diretamente de quem produz no município.

Durante o evento, o projeto Baldinho do Bem fará o recolhimento de resíduos orgânicos. A ação incentiva a separação desses materiais em residências e estabelecimentos e sua destinação para a compostagem. O que seria descartado é transformado em adubo, que pode retornar ao ciclo de produção.

O secretário de Agricultura e Pecuária, Wagner Soares, ressaltou a importância de aproximar os produtores da população e incentivar novos hábitos no dia a dia.

“Cada edição da feira é uma oportunidade de dar visibilidade a quem produz em Maricá e de aproximar esses trabalhadores da população. Ao mesmo tempo, ações como o Baldinho do Bem mostram que pequenas mudanças na rotina, como separar os resíduos orgânicos, podem gerar resultados importantes para o meio ambiente e para a própria cidade”, afirmou.