Feira da Agricultura Familiar em Araçatiba, sábado (22) em AraçatibaFoto:Bernardo Gomes
Maricá reúne produtores e artesãos na Feira da Agricultura Familiar em Araçatiba
O evento acontece no próximo sábado dia vinte e dois e também terá recolhimento de resíduos orgânicos pelo projeto "Baldinho do Bem"
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Maricá celebra o Dia Nacional do Ciclista com mais de 200 mil usuários das bikes gratuitas
A cidade alcançou 88 km de ciclovias e conta com uma frota de 660 ‘Vermelhinhas’ para circulação gratuita da população, no lazer ou no trabalho
Maricá entrega casas revitalizadas pelo programa Emboço Social em Ubatiba e Inoã
Iniciativa atende famílias em situação de vulnerabilidade e busca melhorar as condições de moradia no município
Prefeitura de Maricá cria cadastro de artistas locais para eventos
Banco Municipal de Artistas Credenciados recebe inscrições para agilizar contratações em eventos da cidade, dando mais oportunidades de trabalho para artistas do município
Emprego: Maricá abre mais de 200 vagas de empregos e estágio para moradores da cidade
As oportunidades estão disponíveis por meio do Sistema Nacional de Emprego e do projeto Casa do Trabalhador
Samba e pagode encerram a Festa da Padroeira de Maricá
Durante os quatro dias de programação, artistas nacionais e pratas da casa agitaram uma das festas mais tradicionais do município
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