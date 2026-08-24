Combate a dengue em Maricá - Foto: Divulgação

Combate a dengue em MaricáFoto: Divulgação

Publicado 24/08/2026 17:43 | Atualizado 24/08/2026 17:43

Maricá - A Prefeitura de Maricá realizou, nesta segunda-feira (24), em Bambuí, uma ação de prevenção ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. A atividade reuniu equipes das secretarias de Saúde e de Pesca, que percorreram pontos estratégicos da região para identificar possíveis focos e orientar moradores e trabalhadores sobre as medidas para evitar a proliferação do vetor.

Confira a nova unidade de saúde que foi inaugurada em Maricá, mais um reforço na atenção primária e na prevenção da dengue: https://odia.ig.com.br/marica/2026/08/7293869-nova-unidade-de-saude-da-familia-e-inaugurada-em-itaipuacu.html

Durante a ação, as equipes estiveram em áreas próximas às atividades pesqueiras e à orla, reforçando as orientações sobre a importância de eliminar recipientes que possam acumular água e se tornar criadouros do Aedes aegypti.



“Esse trabalho integrado é fundamental para levar as ações de prevenção para mais perto da população. A atuação das equipes em diferentes pontos do território permite identificar possíveis focos, orientar moradores e trabalhadores e reforçar que o combate ao Aedes aegypti depende, também, dos cuidados adotados por cada um no dia a dia”, pontuou o secretário de Saúde, Dr. Marcelo Velho.



A iniciativa faz parte das ações contínuas de vigilância em saúde e prevenção das arboviroses (doenças causadas por vírus transmitidos por mosquitos). Os agentes de combate às endemias realizam atividades diárias nos quatro distritos da cidade, orientando a população e verificando possíveis focos do Aedes aegypti. A principal recomendação é que os moradores verifiquem regularmente as áreas internas e externas dos imóveis, eliminando qualquer objeto que favoreça o acúmulo de água parada.