Dupla presa em flagrante - Foto: Reprodução Programa do MEDINA / TV Mais Brasil

Dupla presa em flagranteFoto: Reprodução Programa do MEDINA / TV Mais Brasil

Publicado 24/08/2026 14:07 | Atualizado 24/08/2026 14:08

Maricá = Agentes da 82ª DP prenderam em flagrante, na manhã desta segunda-feira (24), um homem de 22 anos e apreendeu um adolescente de 17 anos suspeitos de atuar como “olheiros”, conhecidos como “radinhos”, para o tráfico de drogas no bairro São José do Imbassaí.



Durante diligências para investigar um confronto armado recente entre criminosos e policiais militares na região. Por volta das 11h30, os agentes identificaram dois indivíduos em atitude suspeita em uma área elevada, em meio à vegetação, na localidade conhecida como Alto do Fluminense, em frente à Favela da Linha, às margens da Rodovia Amaral Peixoto.



Para impedir uma possível fuga, os policiais fizeram uma aproximação pela parte de trás da área, utilizando a Estrada do Retiro. A dupla foi surpreendida enquanto pulava um muro e acabou capturada. Não houve troca de tiros.

Com a dupla, os agentes apreenderam um rádio comunicador em funcionamento, sintonizado na frequência utilizada por traficantes da região, além de dois aparelhos celulares.



Segundo a investigação, os dois exerciam a função de monitorar a movimentação das forças de segurança e repassar informações aos criminosos. Aos policiais, eles teriam confessado que cumpriam plantões de 12 horas e recebiam R$ 100 por turno.



Os envolvidos e o material apreendido foram encaminhados à delegacia o adulto responderá pelo crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, enquanto o adolescente responderá por ato infracional análogo ao mesmo delito. Ambos ficaram à disposição da Justiça.

Tentamos contato com a defesa da dupla, para escutar a versão deles do caso, porém não tivemos sucesso.