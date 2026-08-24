Dupla presa em flagranteFoto: Reprodução Programa do MEDINA / TV Mais Brasil
Durante diligências para investigar um confronto armado recente entre criminosos e policiais militares na região. Por volta das 11h30, os agentes identificaram dois indivíduos em atitude suspeita em uma área elevada, em meio à vegetação, na localidade conhecida como Alto do Fluminense, em frente à Favela da Linha, às margens da Rodovia Amaral Peixoto.
Para impedir uma possível fuga, os policiais fizeram uma aproximação pela parte de trás da área, utilizando a Estrada do Retiro. A dupla foi surpreendida enquanto pulava um muro e acabou capturada. Não houve troca de tiros.
Segundo a investigação, os dois exerciam a função de monitorar a movimentação das forças de segurança e repassar informações aos criminosos. Aos policiais, eles teriam confessado que cumpriam plantões de 12 horas e recebiam R$ 100 por turno.
Os envolvidos e o material apreendido foram encaminhados à delegacia o adulto responderá pelo crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, enquanto o adolescente responderá por ato infracional análogo ao mesmo delito. Ambos ficaram à disposição da Justiça.
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