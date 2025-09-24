Dupla é presa por tráfico de drogasFoto: Jornal O DIA

Fabiano Medina
Maricá - Dois homens foram presos na manhã desta quarta-feira (24) no bairro de São José de Imbassaí, após uma ação do PROEIS, que contou com apoio do setor de cerco tático da Secretaria de Segurança Cidadã.
A dupla presa é apontada como integrante do tráfico de drogas que atua na região.
De acordo com informações a equipe de moto patrulha realizava rondas de rotina na localidade quando percebeu a atitude suspeita dos dois elementos.
Ao avistarem os agentes, eles tentaram fugir, pulando o muro de um terreno na estrada Joaquim Afonso Viana, esquina com a Rua 2.
Durante o cerco, os policiais conseguiram deter os homens. Um deles tentou se livrar de um rádio transmissor, equipamento usado para repassar informações sobre a movimentação das equipes de segurança. Segundo a investigação, outros comparsas estavam do outro lado da comunicação, monitorando a guarnição.
Eles foram presos e levados para a 82ª DP, centro de Maricá, na unidade policial a dupla foi identificada e foi confirmado que eles integrantes do grupo criminoso ligado ao Comando Vermelho, facção que domina pontos de venda de drogas em comunidades da cidade. Em seguida eles foram transferidos para a 76ª DP, central de flagrantes em Niterói, onde ficaram presos à disposição da Justiça.