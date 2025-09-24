Unidade de Saúde da FamíliaFoto: Divulgação
Unidades de Saúde da Família de Itaipuaçu atendem a população no próximo sábado
A iniciativa integra a abertura distrital dos serviços de Atenção Primária aos fins de semanas, com consultas multiprofissionais, vacinação, curativos, dentre outros
União de Maricá realiza festa de Cosme e Damião com música e diversão para crianças
Evento gratuito no próximo sábado (27) contará com apresentações artísticas, além de brinquedos infláveis e personagens vivos
Praia + Limpa retira mais de 150 kg de lixo e 80 litros de óleo nas áreas da Barra em Maricá
Ação reuniu cerca de 100 voluntários e promoveu educação ambiental com foco na preservação do litoral
Maricá está sendo palco do 51º Campeonato Brasileiro Interclubes de Tiro com Arco
O evento está reunindo mais de 240 atletas de todo o país e conta com a presença do medalhista olímpico Marcus D’Almeida, que busca seu 10º título nacional
Maricá é destaque na maior feira do mercado de turismo internacional, na França
Evento em parque de exposições na França reúne profissionais de toda a cadeia do setor, como agências de viagens, companhias aéreas, hotéis e especialistas em turismo
Prefeitura de Maricá promove ação de prevenção contra o HIV
Iniciativa leva orientações, testes rápidos e informações sobre a doença à população e acontece nesta quarta-feira
