Unidade de Saúde da FamíliaFoto: Divulgação

Publicado 24/09/2025 12:51

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, promove no próximo sábado (27), das 8h às 14h, uma ação de atendimentos multiprofissionais distritais nas Unidades de Saúde da Família (USF) de Itaipuaçu. A proposta é ampliar a oferta de serviços da Atenção Primária na região, com funcionamento das USF Recanto, Josefa Xavier Leal (São Bento da Lagoa), Jardim Atlântico, Milton dos Santos (Itaocaia Valley), Carlos Marighella (MCMV) e Santa Rita.

Durante o dia de mobilização, os moradores do distrito terão acesso a uma série de serviços, incluindo consultas multidisciplinares, orientações de prevenção e promoção à saúde, aplicação de vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação, realização de curativos, testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e entrega de medicamentos.

As equipes de saúde também estarão envolvidas em atividades de cadastro, atualização de informações e visitas domiciliares, reforçando o acompanhamento integral das famílias.

Para o secretário de Saúde, Marcelo Velho, a iniciativa fortalece o vínculo entre os moradores e a rede de saúde, assegurando um cuidado mais próximo.

“O objetivo é levar a Atenção Primária para cada vez mais perto das pessoas, garantindo acesso facilitado e resolutivo em diferentes pontos do município. Ações como esta reforçam nosso compromisso de cuidar da população de forma integral continuamente”, destacou.

A subsecretária de Promoção e Atenção Primária, Regina Ferreira, também ressaltou a importância da ação distrital.

“Quando as unidades de todos os distritos abrem em conjunto e oferecem múltiplos serviços, conseguimos ampliar a assistência e melhorar o acompanhamento das famílias. Com isso, fortalecemos a saúde preventiva, oferecendo vacinação, consultas multiprofissionais e outros serviços. Participe!, acrescentou.

USFs com atendimentos neste sábado (27)

8h às 14h

USF Josefa Xavier Leal (São Bento da Lagoa) - Rua Alcides Francisco da Cruz (esquina com a Rua Dezessete de Novembro), s/n, loteamento Praia de Itaipuaçu

USF Jardim Atlântico - Rua 36 (esquina com Rua 53), lote 01, quadra 206

USF Carlos Marighella - Rua Áustria, s/nº, condomínio MCMV de Itaipuaçu

USF Milton dos Santos (Itaocaia Valley) - Rua Tocantins, s/n, próximo à Escola Municipal Rita Sampaio Cartaxo, Itaipuaçu

USF Santa Rita - Rua 36, quadra 433 (esquina com Rua 83), Jardim Atlântico Leste

USF Recanto - Rua Engenheiro Domingos Barbosa, s/n, Itaipuaçu