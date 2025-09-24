Maricá - No próximo sábado (27), a União de Maricá abre as portas de sua quadra para celebrar São Cosme e São Damião. A partir das 13h, o evento gratuito vai reunir música, recreação e momentos especiais dedicados às crianças e às famílias da cidade.
A programação contará com a apresentação do cantor Miguelzinho do Cavaco, fenômeno das redes sociais, e da jovem maricaense Laura Pitta, que levará sua voz marcante ao público. O encontro terá ainda a participação da comissão de frente da Virando Esperança, escola mirim da Unidos do Viradouro, que promete encantar os presentes.
Além das atrações musicais, a festa oferecerá brinquedos infláveis, recreadores e personagens vivos, garantindo uma tarde de lazer e diversão para a garotada. A quadra da União de Maricá está localizada na Rodovia Amaral Peixoto, nº 29024, em frente ao Atacadão.
Serviço: Festa de Cosme e Damião da União de Maricá Data: 27 de setembro (sábado) Horário de início: 13h Endereço: Quadra da União de Maricá – Rodovia Amaral Peixoto, nº 29024 (em frente ao Atacadão) Atrações: Miguelzinho do Cavaco, Laura Pitta, comissão de frente da Virando Esperança, personagens vivos, brinquedos infláveis e recreação para crianças Entrada gratuita
