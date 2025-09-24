Diversão na festa de São Cosme e Damião - Foto: Leandro Andrade

Diversão na festa de São Cosme e DamiãoFoto: Leandro Andrade

Publicado 24/09/2025 12:49

Maricá - No próximo sábado (27), a União de Maricá abre as portas de sua quadra para celebrar São Cosme e São Damião. A partir das 13h, o evento gratuito vai reunir música, recreação e momentos especiais dedicados às crianças e às famílias da cidade.

A programação contará com a apresentação do cantor Miguelzinho do Cavaco, fenômeno das redes sociais, e da jovem maricaense Laura Pitta, que levará sua voz marcante ao público. O encontro terá ainda a participação da comissão de frente da Virando Esperança, escola mirim da Unidos do Viradouro, que promete encantar os presentes.

Além das atrações musicais, a festa oferecerá brinquedos infláveis, recreadores e personagens vivos, garantindo uma tarde de lazer e diversão para a garotada. A quadra da União de Maricá está localizada na Rodovia Amaral Peixoto, nº 29024, em frente ao Atacadão.

Serviço:

Festa de Cosme e Damião da União de Maricá

Data: 27 de setembro (sábado)

Horário de início: 13h

Endereço: Quadra da União de Maricá – Rodovia Amaral Peixoto, nº 29024 (em frente ao Atacadão)

Atrações: Miguelzinho do Cavaco, Laura Pitta, comissão de frente da Virando Esperança, personagens vivos, brinquedos infláveis e recreação para crianças

Entrada gratuita