Mutirão Praia + LimpaFoto: Divulgação

Publicado 24/09/2025 10:13 | Atualizado 24/09/2025 10:21

Maricá - No último sábado (20), a Praia da Barra, em Maricá, recebeu uma importante ação de educação ambiental. O Instituto Singular Ideias Inovadoras (ISII) e o Projeto Omìayê mobilizaram cerca de 100 voluntários no mutirão “Praia + Limpa”, que promoveu a limpeza da faixa de areia, a coleta de óleo de cozinha usado para destinação adequada e atividades de sensibilização sobre preservação do litoral. A ação fez parte do clean up day, movimento global que reúne atividades em mais de 190 países, no Dia Mundial da Limpeza (20 de setembro).

Os participantes receberam orientações sobre boas práticas ambientais e recolheram mais de 150 quilos de resíduos, incluindo 9,5 quilos de lixo orgânico destinados de forma adequada. Além disso, foram coletados cerca de 80 litros de óleo de cozinha usado, que serão transformados pelo Projeto Omìayê em Ecosabões biorremediadores, produtos inovadores enriquecidos com microrganismos vivos capazes de decompor matéria orgânica e contribuir para o tratamento ecológico da água e do solo. Dessa forma, o ciclo se fecha com soluções sustentáveis que aliam tecnologia social e responsabilidade socioambiental.

“O meio ambiente precisa da atenção e do cuidado de todos. A realização do Praia + Limpa em Maricá é um exemplo do quanto ações coletivas podem sensibilizar e formar cidadãos comprometidos com o cuidado ambiental. Para nós, do Instituto Singular, iniciativas como essa são fundamentais para fortalecer a educação ambiental, ampliar a consciência sobre o descarte correto e inspirar uma mudança de cultura socioambiental”, afirma Mirka Gerolimich, presidente do Instituto Singular.

Mais do que uma ação de limpeza, o mutirão representou um momento de educação ambiental e cidadania, unindo a comunidade em torno da conscientização sobre o descarte correto e a importância de preservar os ecossistemas costeiros. Ao envolver voluntários de diferentes perfis, incluindo escolas e coletivos locais, a iniciativa reforçou o valor da informação e do engajamento comunitário para proteger a fauna marinha, reduzir a poluição e construir hábitos sustentáveis.

Com mensagens de conscientização como “Plástico no mar ameaça a vida marinha e nossa cidade” e “Sua atitude faz diferença”, o evento não apenas retirou resíduos da praia, mas também reforçou o compromisso da população com a preservação ambiental. O sucesso do mutirão reforça que pequenas atitudes coletivas podem gerar grandes transformações.

Sobre os organizadores

O Instituto Singular Ideias Inovadoras é uma organização de impacto social que, desde 2009, atua na interface entre justiça social e sustentabilidade. Desenvolve programas voltados à educação ambiental, à economia circular e à inclusão produtiva, sempre buscando soluções inovadoras para desafios socioambientais.

Saiba mais: @isideiasinovadoras

O Projeto Omìayê é uma iniciativa de saneamento ecológico circular e educação ambiental que transforma óleo usado em Ecosabões biorremediadores. Esses produtos, enriquecidos com microrganismos vivos, atuam na decomposição de matéria orgânica e ajudam a tratar redes de esgoto e corpos d’água em áreas onde o saneamento tradicional não chega. O projeto possui uma fábrica na comunidade da Mangueira, no Rio de Janeiro, e realiza a distribuição dos produtos de forma gratuita a partir da troca do óleo usado, unindo tecnologia social, economia circular e mobilização comunitária para fortalecer práticas sustentáveis e gerar impacto positivo.