Jorge Henrique foi reeleito com mais de 65% dos votosDivulgação

Publicado 25/10/2024 10:13

Casado e pai de três filhos, Jorge Henrique Costa de Oliveira (Solidariedade) foi reeleito prefeito de Mendes com 65,74% dos votos. Atualmente com 51 anos de idade, Jorge entrou para a política em 2026, quando disputou as eleições e conquistou uma vaga na Câmara Municipal.

Em entrevista ao DIA, o prefeito reeleito, que é natural de Mendes, comenta sua trajetória política, destaca realizações de seu primeiro mandato e revela que será feita uma nova composição para os próximos quatro anos.

O DIA - Qual foi a sensação de ser reeleito com uma das maiores porcentagens de votos da região?



- Foi uma sensação de dever cumprido. Ser reeleito com uma das maiores porcentagens da região, 65%, demonstra que trilhamos o caminho certo. Foi um governo de muito trabalho, dedicação e realizações para atender os anseios da nossa população. Essa votação confirmou a aprovação da nossa forma de conduzir a cidade.



O DIA - O senhor começou sua carreira política em 2016, já como o vereador mais votado. Após um mandato, venceu a eleição e se tornou prefeito. Agora, foi reeleito com uma votação expressiva. Como analisa essa trajetória?



- Em 2016, com o propósito de ajudar vidas e pessoas, me candidatei e me tornei o vereador mais votado naquele pleito. Após um mandato como vereador, fui eleito prefeito, o que foi um fato inédito no nosso município – um vereador com apenas um mandato sair do Legislativo e alcançar o Executivo. Minha trajetória se resume à minha atuação combativa como vereador, sempre acreditando que poderia contribuir ainda mais para a cidade.



A gestão anterior já estava no poder há cerca de 16 anos e não correspondia aos anseios da população. No Legislativo, percebia que não conseguia realizar o que desejava, pois não tinha o poder de execução. Nós cobramos, brigamos e sugerimos soluções, mas a gestão não as abraçava, e isso era repassado à população.



Quando me candidatei a prefeito, acredito que a população viu em mim a esperança de efetivar as mudanças que o município tanto sonhou e necessitava. Eles confiaram em mim, e mais uma vez o resultado do pleito de 2024 mostrou que trilhei o caminho certo. Até aqueles que nãoacreditaram em 2020, agora reconhecem nosso trabalho e dizem não se arrepender.



O DIA - Quais realizações do seu mandato o senhor considera cruciais para a reeleição?



- Foram várias realizações importantes, mas destaco algumas. Uma delas é o início da construção do nosso hospital maternidade municipal. Há quase 18 anos não nasce um cidadão mendense, mas em breve, com 60% da obra concluída, voltaremos a ver nascimentos em nossa cidade. Essa foi uma obra crucial para a reeleição.



Também destacam-se as melhorias na saúde com a criação do Centro de Imagem, do Centro Oftalmológico, do Centro de Especialidades Médicas, além das obras de pavimentação. Ruas onde as pessoas pisavam na lama há mais de 50 anos foram pavimentadas, devolvendo aos moradores a esperança de dias melhores. Acredito que essas, entre muitas outras, foram fundamentais.



O DIA - Além da continuidade das obras e projetos, quais serão os focos do próximo mandato? Há algum projeto especial pelo qual o senhor pretende buscar recursos? Algo na área cultural ou turística, por exemplo?



Destaco a infraestrutura e drenagem no bairro Falcão Dias. Vamos pavimentar todas as ruas e resolver o problema de alagamentos que causa transtornos há muito tempo. Outro grande projeto será o saneamento básico. Mendes hoje tem 0% de tratamento de esgoto, e a meta é atingir, no mínimo, 80% até o fim do mandato.



Na área turística, queremos implementar e potencializar alguns pontos, como o mirante da Boa Esperança e o Pipódromo, além de fortalecer ações culturais. O Parque Linear, uma conquista da nossa gestão, será um dos focos para explorar o turismo e valorizar a cultura local, como o artesanato e apresentações teatrais e musicais.



O DIA - Pretende fazer mudanças nas secretarias ou manter a mesma equipe?



- Até o término dessa legislatura, vamos concluir o mandato com a equipe que nos acompanhou até aqui. Para o próximo mandato, será feita uma nova composição, em diálogo com os grupos políticos que nos ajudaram, pois sabemos que ninguém faz nada sozinho. No momento, ainda não há nada definido.