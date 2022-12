A categoria sub-13 garantiu o bicampeonato carioca de futsal - TIAGO FERRAZ E RODOLPHO LUCENA

A categoria sub-13 garantiu o bicampeonato carioca de futsal TIAGO FERRAZ E RODOLPHO LUCENA

Publicado 09/12/2022 13:33

Atletas de Mesquita da categoria sub-9 de futsal garantiram a classificação para a final do Campeonato Carioca de Futsal. A partida aconteceu na Vila Olímpica de Mesquita e o time da casa garantiu a vaga na decisão, após uma emocionante disputa contra o Mello Tênis Clube. No mesmo dia, o espaço esportivo também recebeu o Torneio Municipal de Xadrez, que contou com a participação de atletas de outros municípios. Já no domingo, a categoria sub-13 garantiu o bicampeonato carioca de futsal contra o Fonseca A.C.



O incentivo da torcida na arquibancada foi o diferencial para motivar o time sub-9 de futsal. A equipe abriu o placar, mas viu o time adversário empatar o jogo. No entanto, foi com raça, talento e determinação que os atletas de Mesquita garantiram a vaga na final.



“Ainda vamos jogar a final, mas chegar a uma decisão já é uma conquista. É fruto de um trabalho coletivo entre os atletas e a comissão técnica. O alto rendimento exige dedicação, foco e muita disciplina. E eu tenho certeza de que esse time já é campeão nessas modalidades”, valoriza Kleber Rodrigues, subsecretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo.

A categoria sub-9 de futsal garantiu a classificação para a final do Campeonato Carioca de Futsal TIAGO FERRAZ E RODOLPHO LUCENA



Isso se reflete também na categoria sub-13. A equipe soltou o grito de campeã no domingo, dia 4 de dezembro. O empate de 3X3 no tempo normal levou a partida para a prorrogação, mas a equipe mesquitense levou a melhor e garantiu o título após a vitória de 1X0 contra o Fonseca A.C.



Torneio Municipal de Xadrez



A Vila Olímpica de Mesquita também foi palco para os jogadores de xadrez. No local, atletas mesquitenses e de outros municípios se reuniram e levaram às mesas toda a estratégia e raciocínio na movimentação das peças. Essa é uma modalidade em constante movimento em Mesquita e já conta com atletas em destaque. Rafaela Martins tem 13 anos, mas já foi a 2º colocada nos Jogos da Baixada, alcançou o 3º lugar nos Jogos Escolares Brasileiros e a 1ª posição nos Jogos Colegiais.



“Minha trajetória no xadrez começou em 2019. Vi que tinha muitas crianças jogando um esporte difícil e me interessei. Desde então, faço parte aqui da Vila Olímpica e continuo treinando e competindo”, conta Rafaela, que mora em Santo Elias. Isso se reflete também na categoria. A equipe soltou o grito de campeã no domingo, dia 4 de dezembro. O empate de 3X3 no tempo normal levou a partida para a prorrogação, mas a equipe mesquitense levou a melhor e garantiu o título após a vitória de 1X0 contra o Fonseca A.C.A Vila Olímpica de Mesquita também foi palco para os jogadores de xadrez. No local, atletas mesquitenses e de outros municípios se reuniram e levaram às mesas toda a estratégia e raciocínio na movimentação das peças. Essa é uma modalidade em constante movimento em Mesquita e já conta com atletas em destaque. Rafaela Martins tem 13 anos, mas já foi a 2º colocada nos Jogos da Baixada, alcançou o 3º lugar nos Jogos Escolares Brasileiros e a 1ª posição nos Jogos Colegiais.“Minha trajetória no xadrez começou em 2019. Vi que tinha muitas crianças jogando um esporte difícil e me interessei. Desde então, faço parte aqui da Vila Olímpica e continuo treinando e competindo”, conta, que mora em Santo Elias.

Vila Olímpica de Mesquita foi palco para os jogadores de xadrez TIAGO FERRAZ E RODOLPHO LUCENA