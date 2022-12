Sítio Roberto Burle Marx recebe mulheres mesquitenses - CESAR DE OLIVEIRA

Sítio Roberto Burle Marx recebe mulheres mesquitensesCESAR DE OLIVEIRA

19/12/2022

Cerca de 36 alunas do Espaço da Mulher Mesquitense realizaram uma visita guiada, recheada de informações históricas e biográficas, ao Sítio Roberto Burle Marx.



Com uma área de mais de 400 mil metros quadrados, o lugar reúne uma coleção que ultrapassa a marca de 3,5 mil espécies de plantas de diversas famílias, como Araceae, Arecaceae, Bromeliaceae, Cycadaceae, entre outras.



“Pelo menos uma vez por mês queremos proporcionar momentos como esse para nossas alunas. Muitas delas não conseguem visitar esses lugares. Por isso, queremos dar essa oportunidade a elas. Para nós, pode não ser muito, mas é algo bem especial para elas”, detalha Silvânia Almeida, coordenadora municipal de Políticas para Mulheres de Mesquita e gestora do Espaço da Mulher Mesquitense.



Entre os diversos cliques pelos jardins, estavam os de Norma Sueli, de 55 anos. De acordo com a mesquitense, esse foi o primeiro de muitos passeios que pretende fazer. “Com certeza, estarei presente nos próximos. Achei esse maravilhoso, porque gosto bastante da natureza”, disse, empolgada.

Para mais, ela conta que teve a vida transformada pelo Espaço da Mulher Mesquitense: “Cheguei lá com 17 quilos a mais e depressiva. Foi, então, que me encontrei. Realizei os cursos de Design de Sobrancelhas, Depilação e, agora, terminei o de Barbeira. Ano que vem, pretendo fazer o de Cabeleireira”.



Espaço da Mulher Mesquitense



Localizado na Vila Emil, o equipamento oferece oportunidades às mulheres do município. Entre elas, está a chance de desenvolver uma carreira profissional por meio dos cursos gratuitos ofertados. Somado a isso, lá também há oficinas, rodas de conversa e palestras que visam o vínculo e o empoderamento feminino. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.