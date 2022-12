Mais de 77 mil moradores são beneficiados com ampliação do sistema de abastecimento - Divulgação

Mais de 77 mil moradores são beneficiados com ampliação do sistema de abastecimentoDivulgação

Publicado 19/12/2022 08:56 | Atualizado 19/12/2022 18:56

A nova realidade de mais de 77 mil moradores da Baixada Fluminense é o fim dos problemas de desabastecimento. Isso porque a Águas do Rio está realizando a implantação de 20 novos sistemas de bombeamento, que servem para ampliar a disponibilidade de água, contemplando principalmente as regiões mais altas, que sofriam com o abastecimento irregular.



De acordo com Cléber Salvi, gerente de operações da concessionária, os equipamentos foram implantados após estudos para a melhoria do sistema. “A Baixada tem problemas históricos no abastecimento e trabalhamos diariamente para transformar a realidade dos fluminenses. Em apenas um ano, muito já foi feito e ainda temos bastante desafios pela frente, para que a população tenha mais saúde com água tratada em suas torneiras”, destaca.



Além disso, a empresa realizou a extensão de mais de 35 Km de novas redes de água.