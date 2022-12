Representante do município estive na cerimônia em Brasília com o projeto Educação Cidadã, que foi pioneiro na Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 15/12/2022 20:19

A Prefeitura de Mesquita foi convidada para participar da cerimônia do Prêmio Nacional de Educação Fiscal com os finalistas da edição de 2020. O município esteve representando o projeto participante nas etapas anteriores intitulado “Educação Cidadã”, que foi pioneiro na Baixada Fluminense. Esse, inclusive, gerou a capa do carnê de IPTU do ano seguinte, 2021.



“O sentimento é de dever cumprido e de que temos ainda mais a investir no tema de educação fiscal. Também é recompensador ver como nossa cidade tem sido reconhecida como atuação relevante nessa moderna prática de gestão pública” declara Debora Moreira, subsecretária municipal de Orçamento e Finanças de Mesquita, que esteve como representante no evento.



A iniciativa do projeto foi das secretarias municipais de Fazenda e Finanças em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. O título foi "Como o IPTU pode mudar minha cidade”.



Além disso, a cidade foi sede de uma ação promovida pelo governo estadual, através do GEFE Itinerante, que é um grupo de trabalho da Secretaria de Fazenda do Estado. Nessa ocasião, estiveram presentes secretários de outros municípios, que aproveitaram para conhecer a prática de Mesquita no quesito.



“A atuação demonstrou e vem demonstrando o reconhecimento da moderna administração tributária, que prevê o pleno exercício da cidadania na compreensão e participação do cidadão. Isso por meio das formas de geração e gestão dos recursos públicos”, acrescenta Debora.