O acusado estava com um alicate de corte no momento da abordagemReprodução

Publicado 14/12/2022 14:16

Um homem foi preso em flagrante furtando cabos de energia elétrica da rede ferrovia do ramal Japeri, na altura da estação Edson Passos, em Mesquita.



Agentes do Batalhão de Mesquita (20º BPM) foram acionados para auxiliar um funcionário a deter o suspeito. Segundo informações da equipe, o acusado ainda estava com um alicate de corte no momento da abordagem.



Diante dos fatos, os policiais procederam com o suspeito para 54ª DP (Central de Flagrantes), onde o mesmo permaneceu preso.