Portal da Perícia Médica de Mesquita faz seis meses

Portal da Perícia Médica de Mesquita faz seis mesesTiago Ferraz/PMM

Publicado 13/12/2022 13:23

O novo Portal da Perícia Médica de Mesquita, direcionado ao agendamento de licenças para tratamento de servidores que necessitam passar pelo setor de Perícia Médica da própria saúde ou mesmo para acompanhamento de pessoa da família, já soma 700 atendimentos, considerando apenas o período de 1º de junho a 1º de dezembro de 2022.



Dos atendimentos registrados após a implantação do Portal da Perícia Médica de Mesquita, 538 foram para atendimento pericial e 62 para avaliações psiquiátricas. Outra informação obtida a partir de relatório gerado pelo portal é de que, nos últimos seis meses, apenas oito aposentadorias por invalidez foram requeridas no município.



“Antes, esse procedimento já era solicitado por e-mail. Agora, no entanto, ficou bem mais prático agendar utilizando o portal. Nós temos o hábito de consultar esses servidores, até para percebermos o que pode ser melhorado e o que está dando certo. E o portal pode ser considerado um sucesso entre as pessoas que fizeram uso dele”, conta Daniela Monteiro, diretora de Recursos Humanos da Subsecretaria Municipal de Administração de Mesquita.



O novo Portal da Perícia Médica funciona no endereço https://periciamedica.mesquita.rj.gov.br/. Servidores que não têm acesso fácil à internet não enfrentam problemas. Isso porque, nestes casos, é possível se dirigir diretamente à sede da Prefeitura, na Rua Arthur Oliveira Vecchi 120, no segundo andar, e solicitar pessoalmente o agendamento ao Departamento de Perícias Médicas.



“Após a solicitação no portal da Perícia Médica de Mesquita, o servidor que solicita a licença precisa ficar atento à caixa de entrada de e-mail dele e, em alguns casos, também à caixa de spam. Isto porque a confirmação do agendamento da perícia médica de Mesquita é feita a partir do e-mail. No portal, há um manual de utilização que explica todos os passos a serem feitos no processo”, explica Daniela.



Recentemente, servidores da Prefeitura de Mesquita participaram de um treinamento exclusivamente sobre perícia médica. Na oportunidade, foram abordados assuntos relacionados à nomeação ou ato de provimento, posse e exercício, além de exoneração, tipos de licenças junto às normas e penalidades.