Unidades de saúde em obras (Mesquita)RENATO DRONES

Publicado 12/12/2022 16:54

Mesquita realiza a manutenção de unidades de saúde para atender ainda melhor os munícipes. Duas clínicas da família passam por obras e uma tem previsão para início ainda em dezembro.

Os atendimentos que aconteciam nesses pontos foram transferidos, temporariamente, para outros locais. As consultas que eram realizadas na Clínica da Família Walter Borges agora ocorrem no CRAS Chatuba. Já quem era atendido na Clínica da Família São José deve procurar um galpão localizado próximo ao local. Confira os endereços abaixo:

Clínica da Família Walter Borges - CRAS Chatuba (Rua Adolfo de Albuquerque 389);

Clínica da Família São José - Avenida União 1120.

Nas próximas semanas, a Clínica da Família Dr. Jorge Campos também passará a atender em outro endereço, também na Coreia. O local será na Igreja Batista Boas Novas, localizada na Rua Sergipe 746.

A pasta destaca que a Policlínica Municipal Celestina José Ricardo Rosa também recebe melhorias. Por enquanto, os serviços estão situados no prédio que fica na Rua Nilza Gurgel 55, na Vila Emil.

“Desde que as obras foram iniciadas, a atenção básica tem se empenhado em não paralisar a oferta de seus serviços. Para isso, foi e tem sido fundamental o apoio das gerentes, dos profissionais de suas unidades e das equipes multiprofissionais, que, em conjunto, têm realizado diversas ações de grupo e buscas ativas no território, entre outras. Tendo em vista que a estrutura reduzida temporariamente nos exige esforço redobrado para ampliar as ações da estratégia de saúde da família no território”, explica a coordenadora da Atenção Básica de Mesquita, Isabela Cardoso.

Projetos futuros

Outros projetos dentro da saúde vêm sendo colocados em prática na cidade. Futuramente, o bairro de Rocha Sobrinho também contará com uma clínica da família e Jacutinga terá sua unidade reformada. Os planos também alcançam o setor de saúde mental, com a revitalização do CAPSi, que é o Centro de Atenção Psicossocial Infantil.