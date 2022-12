Mães de autistas fazem nova feira empreendedora em Mesquita - TIAGO FERRAZ

10/12/2022

Uma vez por mês, cerca de dez mulheres mesquitenses se reúnem em um local da cidade para expor e comercializar seus produtos no espaço destinado ao projeto “Feira das Mães de Autistas Empreendedoras”, do Espaço Convive. A quinta edição aconteceu na Praça Elizabeth Paixão, em Mesquita.

Nas barraquinhas, era possível encontrar artesanatos, brinquedos e jogos sensoriais, cosméticos e doces, entre outros produtos. A proposta é contribuir para a garantia de renda das famílias com algum integrante diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A idealizadora Andrea Alves não imaginava o quão impactante seria a iniciativa para os assistidos. “Do início até hoje, já ouvi vários relatos emocionantes. Não só sobre a vida profissional dessas famílias, mas também social e pessoal. Por meio dos nossos encontros, elas têm a oportunidade de trocar experiências e se apoiarem. Não foi uma tarefa fácil elaborar todas as coisas. Mas, nós conseguimos”, conta.

O objetivo do projeto é divulgar o trabalho para certificar a conscientização do autismo e, assim, alcançar cada vez mais pessoas.

Outras atuações

Além da feira, o projeto também conta com rodas de conversas sobre diferentes assuntos na temática principal. Essas, no entanto, são realizadas duas vezes por mês, no próprio Espaço Convive. O equipamento funciona de segunda a sexta, das 9h às 17h, na Rua Doutor Manoel Duarte 1426, em Santa Terezinha.