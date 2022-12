53ª DP (Mesquita) - Divulgação/ Polícia Civil

Publicado 09/12/2022 16:23

O município de Mesquita poderá receber alguns investimentos na área de segurança pública. Isso porque a delegacia da cidade (53ª DP) receberá emendas pera melhorias.



Todo investimento será destinado para melhorar as condições de trabalho dos agentes, refletindo diretamente na segurança de toda a população.



“Os municípios da Baixada Fluminense sofrem com os maiores índices de criminalidade do Estado. Nada mais justo que sejam beneficiados de forma permanente para garantir melhor atendimento ao público e investigação eficiente¨, ressaltou a deputada Alana Passos, que destinou quase R$ 1 milhão em emendas de despesa para modernização das unidades e reforço do programa Segurança Presente na região.