Crianças e adolescentes da Chatuba conhecem o mar pela primeira vezReprodução/ TV Globo

Publicado 13/12/2022 14:11

O sonho de 33 jovens mesquitenses se tornou realidade na última semana. Isso porque crianças e adolescentes do Instituto Mundo Novo, na comunidade da Chatuba, em Mesquita, conheceram a praia pela primeira vez.



O local escolhido foi a praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Segundo a coordenadora do instituto, Bruna Simãozinho, o principal estimulo dos organizadores é fazer com que os pequenos sejam protagonistas da própria história.



“A emoção deles de vir aqui, eu acho que não tem, não cabe no coração, é muito grande, é muito bom. Esse é o nosso presente", comenta Bruna.



Vestindo trajes de banho e óculos de sol divertidos, os alunos aproveitaram o dia de sol. A mesquitense Alice Emanuela contou que o coração ficou “muito acelerado” e amou a sensação de pisar na areia pela primeira vez.