Equipes de tecnologia e de segurança participaram de um treinamento sobre a utilização de dronesPMM

Publicado 13/12/2022 19:07

O futuro Centro de Controle Operacional de Mesquita ainda está em fase de obras. Enquanto o lançamento não chega, as equipes de tecnologia e de segurança participaram de um treinamento sobre a utilização de drones nesta segunda-feira, dia 12.



Segundo a organização, com o equipamento, será possível desenvolver as técnicas de monitoramento nas ruas da cidade, tendo em vista que uma das preocupações do município é a segurança da população.



A sede do CCO está sendo levantada na esquina entre a avenida Getúlio de Moura com a rua Oscar Soares, em Juscelino.



Em julho desta ano, 25 câmeras de inteligência artificial foram instaladas para a inauguração do Centro de Controle Operacional (CCO). 10 painéis solares com as respectivas caixas para o armazenamento das baterias também já estão preparados.



No total, 45 câmeras estarão distribuídas por distintos bairros da cidade, bem como pelas divisas com Nilópolis e Nova Iguaçu e as saídas para a Rodovia Presidente Dutra e a Via Light.



O diretor de Inteligência da Guarda Civil Municipal de Mesquita, Kleildo Nascimento explica que com o trabalho potencializado, o alcance será maior.