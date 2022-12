Águas do Rio faz reparo em vazamento onde foi perdido 1 bilhão de litros de água - Divulgação

Águas do Rio faz reparo em vazamento onde foi perdido 1 bilhão de litros de águaDivulgação

Publicado 13/12/2022 18:28 | Atualizado 13/12/2022 18:29

Combater as perdas de água tratada tem sido um desafio encarado como prioridade pela Águas do Rio, concessionária responsável pelo abastecimento em Mesquita, na Baixada Fluminense.

Recentemente, o vazamento em uma válvula ventosa desperdiçou mais de 1 bilhão de litros de água ao longo de duas décadas e foi solucionado pela equipe. O equipamento que passou por reparos está instalado em uma adutora 1.750 milímetros, classificada como de grande diâmetro e integra o Sistema de Abastecimento de Ribeirão das Lajes.

Além das vistorias diárias, o planejamento da concessionária inclui a utilização do geofone, um amplificador que tem a função de detectar vazamentos não visíveis em ruas e avenidas, escutando o som característico, sinais de vibração ou ruídos nas tubulações. Com o auxílio do aparelho, é possível localizar vazamentos ocultos sem que seja necessário causar danos ao solo.

“Nosso objetivo é reduzir o índice de perdas d’água da Baixada Fluminense. Para isso, unimos a tecnologia dos aparelhos utilizados ao preparo dos operadores em campo. Assim, as equipes podem executar reparos de maneira mais assertiva”, explicou o gerente de Operações da Águas do Rio, Leonardo Canto, que atua nos municípios de Mesquita, Nova Iguaçu, Japeri, Queimados e Nilópolis.