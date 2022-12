Mais de 200 mulheres mesquitenses receberam certificados profissionais - LARISSA BISPO/MATHEUS PINA

Publicado 15/12/2022 19:16

Mais de 200 mulheres mesquitenses receberam certificados profissionais pela conclusão dos cursos de Depilação, Design de Sobrancelhas, Cabeleireira e Barbeira oferecidos gratuitamente pelo Espaço da Mulher Mesquitense.



Após um período de dedicação e disciplina, as alunas podem, agora, mudar suas realidades, já que a certificação garante a possibilidade de atuar na profissão.



“Me sinto grata e feliz por ver mais um ciclo fechando. Mas isso não significa um fim definitivo. Pelo contrário, são novas portas abertas. Muitas, inclusive, terminam uma certificação e iniciam outra, para ampliar o conhecimento. Essa é a essência do Espaço da Mulher Mesquitense: garantir os direitos desse público”, exalta Silvânia Almeida, coordenadora de Políticas para Mulheres de Mesquita.



O espaço abre, frequentemente, inscrições para novas turmas.



Aos 57 anos, Eliane Barbosa era uma das formandas. “Fiz a certificação para abrir um leque a mais nos meus serviços, porque já sou manicure e já fiz Design de Sobrancelhas. Hoje, estou me formando na turma de Depilação. Agora, pretendo fazer Barbearia, Cabeleireira e Trancista”, conta a moradora do Cruzeiro do Sul.

Alunas se formam em cursos de estética e beleza LARISSA BISPO/MATHEUS PINA



A cerimônia também foi marcada pela presença de Loan Cavalcante, diretor da Proteção Básica da Subsecretaria Municipal de Assistência Social de Mesquita. Ele reforçou a importância de equipamentos como o Espaço da Mulher Mesquitense não só como local de oportunidades, mas também de acolhimento.



"O Espaço da Mulher Mesquitense atua como um centro de debates e acolhimento. Além das certificações profissionalizantes, recepciona as mulheres de Mesquita em diversas atividades. Por isso, sempre incentivamos a procura pelos equipamentos da Assistência Social e a estarmos próximos uns dos outros", frisa.