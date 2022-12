Maicon se deu melhor e levou o cinturão Mesquita Combat Champion para casa - Eduardo Junger/ Divulgação

Maicon se deu melhor e levou o cinturão Mesquita Combat Champion para casa Eduardo Junger/ Divulgação

Publicado 17/12/2022 13:00

A Vila Olímpica de Mesquita se transformou em palco de uma série de lutas no Mesquita Combat – Striker. O evento totalizou 30 embates, incluindo uma disputa pelo cinturão Mesquita Combat Champion e duas internacionais, com a participação de atletas da Guiana Inglesa, ambos da equipe RFT.



A disputa pelo Cinturão Mesquita Combat Champion, desta vez, foi entre Maicon Araújo, da equipe Team Blade, e Phelipe Walker, da equipe CBT/CFBT, na categoria Boxe 70 kg. Maicon acabou levando a melhor.



“Estamos, cada vez mais, apostando no esporte de alto rendimento, de olho em competições. Mas não só para trazer títulos para Mesquita: a intenção é mostrar para os nossos atletas que é possível, sim, sonhar com uma carreira no esporte. Batemos na tecla do esporte como ferramenta de transformação social e, nesse sentido, precisamos de eventos como o Mesquita Combat para motivar os mesquitenses”, avalia o subsecretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Kleber Rodrigues.



Os atletas internacionais eram Troy Jimeel Nero e Brian Junior San. Ambos saíram do evento com a vitória, o primeiro na categoria 80 a 84,9 kg e o segundo, na de 60 a 64,9 kg. Troy lutou contra Flavio Jardim, da equipe Guerreiros do Senhor, enquanto Brian enfrentou Guilherme Ferreira, da Equipe Team Blade.



Atletas da Guiana Inglesa participaram do evento, competindo pela equipe RFT Eduardo Junger/ Divulgação

A organização ficou por conta da Subsecretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Mesquita, mas a professora de boxe Bete Tavares foi quem esteve à frente dos trabalhos.



“Em setembro, nós realizamos uma edição do Mesquita Combat, quando o Leonardo Café conquistou o cinturão de boxe do evento. Esse tipo de iniciativa ajuda a desmistificar a prática da luta entre muitas pessoas que, infelizmente, ainda têm preconceitos com esportes nessa linha. E também estimula que pessoas que sempre tiveram vontade de praticar conheçam melhor o esporte e, de repente, procurem uma turma”, defende Bete.



Kleber Rodrigues e Bete Tavares (à direita), assistindo às lutas do Mesquita Combat – Striker Eduardo Junger/ Divulgação

Boxe gratuito em Mesquita



Bete Tavares dá aulas de boxe em Mesquita em dois locais diferentes. Suas turmas funcionam sempre às terças e quintas, no turno da manhã e da noite. Às 10h, ela dá expediente na Praça PEC, em Santo Elias. Já às 21h, tem turma na Vila Olímpica, que fica no Cosmorama. As inscrições podem ser realizadas nos próprios locais. A Praça PEC fica na Rua Cesário 659. Já o endereço da Vila Olímpica de Mesquita é Avenida Baronesa de Mesquita s/nº, quase em frente à estação de trem Edson Passos.