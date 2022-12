Cursos técnicos da Firjan SENAI para 2023 - Divulgação

Publicado 23/12/2022 18:07

A Firjan SENAI está oferecendo 25 títulos na campanha de Cursos Técnicos 2023.1. Os mesquitenses já podem realizar as inscrições até a data do início das aulas, no dia 06/02. O objetivo é atender às necessidades dos jovens que buscam o primeiro emprego ou dos trabalhadores que precisam alavancar a carreira.



Serão oferecidas 2680 vagas, distribuídas entre as 22 unidades de todo o estado do Rio de Janeiro.



Os cursos oferecidos são Automação Industrial, Alimentos, Cervejaria, Construção Naval, Design Gráfico, Edificações, Eletromecânica, Eletrotécnica, Informática, Informática para Internet, Logística, Manutenção Automotiva, Meio Ambiente, Mecânica, Mecatrônica, Multimídia, Planejamento e Controle da Produção, Programação de Jogos Digitais, Redes de Computadores, Refrigeração e Climatização, Segurança de Trabalho, Sistemas de Energia Renovável, Soldagem, Desenvolvimento de Sistemas, Internet das Coisas (IoT).