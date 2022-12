Os mesquitenses mostraram serem bons em estratégia - Divulgação

Publicado 21/12/2022 16:51

No último sábado, 17, aconteceu a etapa final do Circuito Carlos Amorim 2022. O campeonato de Xadrez reuniu 30 alunos de Mesquita, de 11 escolas diferentes, contemplando competidores do sub-8 ao sub-17.



Em Mesquita, a população recebe o incentivo do esporte de várias maneiras. No segmento, a cidade disponibiliza aulas gratuitas. As atividades são distribuídas pela Vila Olímpica Municipal, no Cosmorama, e pela Praça PEC, em Santo Elias.



Em agosto deste ano, Mesquita recebeu o título de bicampeã na Copa Sudeste da Juventude de Xadrez. Além do prêmio principal, na edição de 2022, os atletas da cidade trouxeram para casa medalhas de ouro, prata e bronze. A competição contou com 11 alunos de alto rendimento.



Para Kleber Rodrigues, subsecretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, esses são apenas alguns resultados dos contínuos esforços. “Isso é o que me motiva a continuar nessa missão”, reforçou.



Confira abaixo os resultados do Circuito:



Campeão da última etapa e campeão geral de 2022, na categoria sub-8: Arthur Ricetti

Campeão da etapa final e vice-campeão geral 2022, na categoria sub-10: Isaac Borges

Campeão da última etapa do sub-12: Guilherme Moura

Campeão geral de 2022 do sub-12: Otávio Laba

Campeão da última etapa pelo sub-17: Samuel Batista

Vice-campeã geral sub-17 e 3ª colocada na etapa final: Rafaela Martins

3º colocado na competição geral de 2022, na categoria sub-17: Igor Lima.