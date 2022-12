Polícia Civil realiza operação contra motocicletas irregulares - Divulgação

Publicado 20/12/2022 19:31

Policiais civis da 53ª DP (Mesquita) realizaram a “Operação Duas Rodas”, para reprimir a circulação de motocicletas irregulares no município. Ao todo, foram apreendidas 26 motocicletas com diversas irregularidades, a maioria sem as placas de identificação.



A ação, em conjunto com a Polícia Militar, contou com o apoio da Guarda Municipal e da Secretaria Municipal de Transportes.



“Este é o meio de transporte mais utilizado nos crimes de roubos perpetrados em nossa circunscrição. A ideia é a redução dos números desta modalidade criminosa, que impactam de sobremaneira os índices estratégicos de segurança”, disse um dos responsáveis pela sétima edição da ação.



As motocicletas foram encaminhadas ao depósito público.



Um foragido da Justiça pelo crime de tráfico de drogas foi preso.