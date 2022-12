Mesquita promove lazer para pessoas com deficiência - Divulgação

Publicado 20/12/2022

A Prefeitura de Mesquita, através da Subsecretaria Municipal de Assistência Social, proporcionou momentos de lazer para pessoas com deficiência da cidade. A pasta levou o grupo ao Museu da Vida, na FioCruz, e ao Pão de Açúcar.



Para isso, transportes foram disponibilizados para levar e trazer os munícipes.



“A ideia dos passeios é justamente possibilitar o acesso das pessoas com deficiência aos lugares do Rio de Janeiro. Têm vários mesquitenses que nasceram aqui, mas nem conhecem direito a capital do Rio. Acho que se eu pudesse resumir isso tudo em uma única fala, seria ‘dar oportunidades’”, indica Rondinelli de Oliveira, que faz parte da Secretaria Municipal de Governança e foca em políticas públicas voltadas para pessoas com deficiência.



Eduardo Lima, que também atua na pasta, pontuou: “De fato, não é fácil fazer esses programas. Ainda mais quando existem impedimentos. Por isso, queremos tornar esses momentos possíveis com toda acessibilidade e facilidade”.