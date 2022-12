Feira das Mulheres Empreendedoras volta ao saguão da Prefeitura de Mesquita - Divulgação/ PMM

Publicado 21/12/2022 19:49

Nesta quinta-feira (22), a Feira das Mulheres Empreendedoras volta ao saguão da Prefeitura de Mesquita para mostrar seus produtos. Entre os mimos, estão doces, salgados, artesanatos, bijuterias e diversos artigos para presentes.



A ideia é possibilitar a garantia de renda dessas mães, além de estimular as práticas empreendedoras na população. A iniciativa está associada ao projeto Convive com um Autista, no qual os mesquitenses com transtorno do espectro autista são assistidos a partir de vários serviços e atividades.



Mais de 200 mesquitenses são assistidos. O projeto Convive com um Autista é lembrado por palestras e rodas de conversas com os usuários.



O evento acontece de 10h às 16h. A Prefeitura de Mesquita fica na Rua Arthur Oliveira Vechi, 120 – Centro.