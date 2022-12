Águas do Rio faz um Natal Mais Feliz para crianças e idosos na Baixada Fluminense - Divulgação

Águas do Rio faz um Natal Mais Feliz para crianças e idosos na Baixada FluminenseDivulgação

Publicado 23/12/2022 21:38

Colaboradores da Águas do Rio se uniram para presentear crianças e idosos da Baixada Fluminense, no Natal Mais Feliz. Funcionários da concessionária participaram de ações voluntárias e entregaram pares de chinelos aos moradores.



As ações fazem parte do “Fluxo do Bem”, Programa de Voluntariado da empresa, e foram organizadas pelas equipes de Responsabilidade Social da Baixada Fluminense.



Para Luiz Fabbriani, diretor-superintendente da Águas do Rio na Baixada Fluminense, a empatia é uma das características incentivadas pela concessionária e que faz a diferença na execução do trabalho e nas ações solidárias desenvolvidas ao longo do ano.



“Somos uma empresa de prestação de serviços de saneamento, mas vamos além disso, como dizemos, contamos com “profissionais além da conta”. Ao longo do ano participamos de diversas ações de voluntariado. Estamos fechando 2022, com este olhar especial para crianças e idosos. Tenho muito orgulho em fazer parte de uma equipe que se mobiliza e trabalha realmente em prol da população”, finalizou Fabbriani.