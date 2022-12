Treinamento dos profissionais da Educação de Mesquita - Divulgação

Publicado 29/12/2022 13:14 | Atualizado 29/12/2022 21:15

As escolas são responsáveis por cuidar bem de todas as crianças. Por isso, o treinamento dos profissionais é tão essencial. Em Mesquita, os colaboradores da área da educação tiveram a oportunidade de aprender sobre Primeiros Socorros. O evento ocorreu na Escola Municipal de Educação Infantil Cora Coralina, no Centro.

A ação foi realizada em conjunto com a Atenção Básica de Saúde e Defesa Civil Municipal e contou com a presença de aproximadamente 30 funcionários.

De acordo com a organização, a proposta é que, para o ano de 2023, todas as unidades escolares recebam este projeto, a fim de que os profissionais da educação, no âmbito da Lei 13.722 de 04.20.3018 (Lei Lucas), estejam preparados para atendimentos de primeiros socorros.