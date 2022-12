O material impresso foi distribuído aos professores de História e Geografia de Mesquita - CESAR DE OLIVEIRA

O material impresso foi distribuído aos professores de História e Geografia de MesquitaCESAR DE OLIVEIRA

Publicado 27/12/2022 10:00

A Prefeitura de Mesquita realizou a entrega do Atlas Escolar Histórico-Geográfico do município aos professores de História e Geografia. As páginas contam com vários mapas e informativos da cidade, além de trabalhos dos alunos da rede pública municipal de ensino.



A produção do atlas municipal começou durante o período da pandemia. Além disso, essa é a primeira edição do material em papel.



“Ele foi pensado para ser um recurso didático. Já tínhamos uma versão online e, agora, conseguimos a impressão. Esse segundo formato é ainda melhor, porque dá a possibilidade dos alunos interagirem e aprenderem. Sinceramente, fico muito honrada de participar de uma iniciativa tão legal e importante para a educação”, argumenta a coordenadora de Ciências Humanas da Secretaria Municipal de Educação, Verônica Silveira.



Os cadernos também serão distribuídos para as escolas e profissionais de ciências humanas que atuam na cidade, segundo a pasta.





“O atlas é fruto de um trabalho de produção epistemológica. Já a escola, um lugar de pesquisa. A união desses dois fatores só tem a gerar uma educação de mais qualidade. Queremos, então, oportunizar aos nossos docentes construções com os estudantes”, comenta Fabille Assumpção, responsável pelo projeto de Formação Continuada.



O trabalho contou com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, com os professores de Mesquita e com os especialistas de geoprocessamento da UERJ.