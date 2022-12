Espaço Convive tem piquenique de confraternização - BEA SILVA

Publicado 26/12/2022 20:16 | Atualizado 27/12/2022 00:17

Famílias do projeto Convive com um Autista se reuniram para uma manhã de frutas, doces, brincadeiras e fortalecimento de vínculos. O equipamento localizado em Mesquita, na Baixada Fluminense, é o local onde acontecem as atividades do projeto, como aulas de natação e rodas de conversa.



Para celebrar o clima natalino, o espaço foi ornamentado com decorações de Natal e contou com Papai Noel para animar as crianças. Além disso, mesas com doces e frutas deram um gosto especial à celebração. Alguns dos alimentos, inclusive, foram cortados em formatos diferentes, para que parecessem mais atrativos devido à seletividade alimentar, comportamento comum em pessoas com Transtorno do Espectro Autista.

Alguns dos alimentos foram cortados em formatos diferentes, para que parecessem mais atrativos devido à seletividade alimentar BEA SILVA



Desde sua elaboração, o projeto Convive com um Autista tem dado bons frutos e mudado realidades. Uma das participantes do projeto é Elizângela Rodrigues, de 46 anos. Feliz, ela conta como sua própria vida e a da filha Kerolyn, de 21 anos, mudaram após a família se envolver nas atividades do espaço.



“Descobri que minha filha era autista quando ela tinha 11 anos de idade. Esse espaço foi uma porta para nós, mães de autistas. Pelo projeto, a Kerolyn desabrochou, porque ela era muito fechada e fazia tudo no canto dela. Depois do projeto, ela brinca, conversa, abraça e expressa seus sentimentos. Sou muito grata por esse projeto e por conhecer mais pessoas que compartilham a mesma realidade”, conta a mãe, que frequenta o equipamento há quatro meses.



Segundo a organização, foi para colher resultados como esse que o projeto foi pensado e estruturado. Era necessário criar espaços onde essas famílias pudessem trocar experiências, criar vínculos e receber suporte para enfrentar os obstáculos do dia a dia.



“Quando começamos, buscamos acolher essas mulheres e entender quais eram as dores delas. Com isso, conseguimos criar um espaço onde cada um encontra possibilidades. Atividades como natação para o público com Transtorno do Espectro Autista e as feiras das mães, que dão chance de conquistar rentabilidade, são exemplos do que o projeto proporciona às famílias participantes. É um trabalho do qual, hoje, podemos colher frutos positivos”, conta Andréa Alves, coordenadora do Espaço Convive e CRAS Santa Terezinha.



Espaço Convive



