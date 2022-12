Mesquita sedia 1º Encontro de Contadores da cidade - Arielle Curti

Publicado 26/12/2022 16:59 | Atualizado 26/12/2022 23:59

Para representar a classe, profissionais de contabilidade se reuniram no 1º Encontro de Contadores de Mesquita. Na ocasião, foram debatidas questões para o desenvolvimento do setor, como leis, vendas e atendimento ao cliente.



Essa foi uma oportunidade de apoiar, também, uma instituição que visa o progresso do município. “Temos meios de melhorar a vida dos empresários da cidade, seja dos pequenos ou grandes. Então, é muito positivo que eventos como este sejam realizados dentro da nossa prefeitura, com profissionais da área e que são de Mesquita”, refletiu o secretário municipal de Governança, Fábio Baiense.



Para isso, o setor de Fazenda do município se aliou ao Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, o CRC/RJ. A instituição foi representada pela presidente regional, Ivonete Barbosa, e pelo vice-presidente do CRC/RJ interior, Edilson Junior.



Segundo a organização, o bate-papo foi em tom de informalidade. Assim, todos os presentes puderam ter voz. Houve troca de histórias e vivências na área, a fim de trazer a mentalidade empresarial aos contadores e promover o crescimento da classe.

As vendas foram campeãs em interesse e o conselho do vice-presidente foi pontual. “Qualquer negócio é sobre oferta e demanda, mas o que muda é a comunicação e o desejo impostos naquele negócio. Devemos encontrar o nosso diferencial e nos especializar”, declarou Edilson.



Sala do Empreendedor e CRC



A parceria entre Mesquita e o CRC não terá fim no Encontro de Contadores de Mesquita. “Hoje, nós tratamos de temas sobre empreendedorismo e como atuar na área condominial, além de dúvidas, vendas e atendimento ao cliente. Mas já estamos conversando para que, ao longo do próximo ano, haja uma cooperação técnica, onde o CRC ofereça suporte para os serviços prestados em Mesquita”, revelou a responsável pela Sala do Empreendedor, Andressa Chaves.