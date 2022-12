Os seis CRAS de Mesquita, o Espaço Convive e o Centro de Longevidade promovem diversas atividades - Reprodução/ PMM

Publicado 28/12/2022 08:00

Os Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) são equipamentos públicos fundamentais no suporte aos cidadãos de Mesquita. A inscrição no Cadastro Único, que funciona como uma porta de acesso aos benefícios da Assistência Social, é um dos exemplos de programas que podem ser feitos nas unidades.



Os seis CRAS do município, o Espaço Convive e o Centro de Longevidade promovem diversas atividades, além de atendimentos assistenciais.



Nesses equipamentos, o cidadão pode encontrar oficinas de Barbearia, Artesanato, Dança, Música, Funcional, Arte em Unha, Tranças, Cílios e Sobrancelhas, Maquiagem, Jardinagem e Sustentabilidade Criativa. No Espaço Convive, por exemplo, também está disponível aula de natação e de hidroginástica.



Os profissionais dos locais são capacitados para acolher e orientar a população sobre esse e outros projetos oferecidos pelos governos federal, estadual e municipal.



Caso o mesquitense ainda não tenha o cadastro ou precisa realizar alguma alteração, procure o CRAS mais próximo para obter informações.



Endereços: CRAS Juscelino – Avenida São Paulo 465.

CRAS Santo Elias – Praça Estação da Cidadania, a PEC.

CRAS Chatuba – Rua Adolfo de Albuquerque 398.

CRAS Rocha Sobrinho – Avenida Coelho da Rocha 1426.

CRAS Banco de Areia – Rua Bicuíba 48.

CRAS Santa Terezinha – Rua Hélio Mendes de Amaral 220.