Preparações servirão para desfile em ala no G.R.E.S. Tubarão de Mesquita no feriado de CarnavalDivulgação

Publicado 29/12/2022 18:39 | Atualizado 29/12/2022 21:39

A Prefeitura de Mesquita oferece as oficinas com temáticas carnavalescas. Gratuitas, as capacitações começam já em janeiro e seguem até a semana que antecede o Carnaval do ano que vem. As inscrições estão abertas e vão até 7 de janeiro.

Segundo a organização, depois da preparação, mesquitenses desfilarão em uma ala específica no G.R.E.S. Tubarão de Mesquita. Os alunos aprenderão sobre assuntos, dentro da temática principal. As atividades serão semanalmente, em dois horários distintos. Vagas são limitadas.

Há quatro opções de oficinas: alegorias e adereços, corte, costura e customização. Para garantir uma vaga, é necessário ter mais de 16 anos. Os interessados podem ir a uma das seis unidades de CRAS de Mesquita, das 9h às 17h, com identidade, CPF e comprovante de residência.

Ao término das aulas, a equipe da Assistência Social receberá 40 fantasias, que serão distribuídas entre os participantes.

“Primeiro, eles irão colocar a mão na massa com as oficinas carnavalescas e, depois, vão ter a oportunidade de desfilar com a escola. Isso em uma ala reservada para a gente. Acredito que essas serão ocasiões de grandes aprendizados e diversão”, conta a subsecretária municipal de Assistência Social de Mesquita, Nara Cristina Lucena.