Atendimento no auditório da Prefeitura de Mesquita IPTU 2023Divulgação

Publicado 05/01/2023 22:45

Os moradores dejá podem emitir o boleto deda cota única ou primeira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (Os contribuintes que realizarem o pagamento em cota única e da taxa de coleta domiciliar (Tcld) até o dia 31 de janeiro terão desconto deAlém de serem entregues através dos Correios ou retiradas na sede da prefeitura, na Subsecretaria Municipal de Fazenda, as guias também poderão ser emitidas digitalmente. O mesquitense pode encontrar através do site https://egov.mesquita.rj.gov.br/ , pelo aplicativo do Colab ou pelo canal de atendimento MIA.Para os que estão com dificuldades para gerar o IPTU, no auditório da Prefeitura é possível imprimir as vias e tirar dúvidas sobre o documento. O endereço é Rua Arthur de Oliveira Vecchi 120, no Centro, de segunda a sexta, das 9h às 17h.Datas de vencimento para pagamentos parcelados de IPTU 2023: