Mesquita: Subsecretaria de Cultura e Esporte atenderá em outro endereçoDivulgação

Publicado 12/01/2023 17:39 | Atualizado 12/01/2023 23:16

A partir do dia 16 de janeiro, os atendimentos da Subsecretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Mesquita acontecerão em novo endereço, também no Centro da cidade. Quem deseja obter informações e realizar a inscrição nas atividades ofertadas em Mesquita, deverá, então, se dirigir à Avenida Presidente Costa e Silva 1.898, próximo ao Viaduto Cantor e Compositor Dicró.

“O local atual, que é a Estrada Feliciano Sodré 2.931, será destinado ao nosso Centro de Treinamento de Lutas. As obras começarão em breve. Com isso, a sede será transferida, mas seguirá situada no Centro de Mesquita. Então, acredito que a mudança não impactará tanto no deslocamento e na rotina dos nossos alunos, já que os lugares são bem próximos”, comenta o subsecretário de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Kleber Rodrigues.