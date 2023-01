CRAS Santo Elias, Mesquita, Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 11/01/2023 13:35

A Subsecretaria de Assistência Social de Mesquita oferece diversos atendimentos pelo município. Entre eles está o Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosos e Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família.



Devido à grande procura pelos serviços da Assistência Social e para facilitar o contato, a pasta produziu um material para que o morador possa obter as informações através dos telefones e endereços. Confira:

Endereços da Subsecretaria de Assistência Social Mesquita Reprodução



Centro Municipal de Serviços



Inaugurada em 2020, a unidade fornece diversos serviços em um só lugar. Isso, sem precisar sair da cidade: emissão e alteração de CPF, emissão de RG, Junta de Serviço Militar, Procon, Ministério do Trabalho, Fundação Leão XIII e Vale Social.



Para ter acesso às conveniências, você deve ir até a Avenida Presidente Costa e Silva, 1.513, no Centro, de segunda a sexta, no horário de 9h às 17h.