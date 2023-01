Mesquita elege novo presidente para a COOPAMESQ - BEA SILVA

Publicado 09/01/2023 18:39

Os cargos administrativos da Cooperativa dos Produtores Agropecuários de Mesquita (COOPAMESQ) foram atualizados, incluindo da presidência. O equipamento é responsável pela produção e distribuição de produtos vindos da agricultura, como polpas de frutas.



Willian Mota, que atuava no cargo de presidente, passou a faixa para a mesquitense Deise Dourado e, agora, ficará responsável pelo setor financeiro na Cooperativa. Enquanto isso, Priscila Sinfronio assumirá as funções de secretária.



A nova presidente se emocionou ao lembrar da trajetória e ao revelar as expectativas. “Na verdade, comecei nessa área por causa da minha mãe, que também faz parte da cooperativa. Ajudei na época em que ela foi presidente e, posteriormente, auxiliei o Willian. Foi então que vi o potencial da cooperativa no crescimento da agroindústria”, disse Deise, de 34 anos, que foi eleita pela maioria dos votos.

Deise Dourado, de 34 anos, foi eleita pela maioria dos votos BEA SILVA

Cada mandato tem duração de dois anos. As tarefas do presidente, por exemplo, consistem em gerir as demandas, além de agir na linha de frente em ações de produção. “No regime de cooperativa, todos são iguais. Então, o cargo de presidente é mesmo para organizar as questões e acompanhar os processos dia a dia. Ela é uma parceira da agroindústria, que divide o espaço com a gente para produzir as polpas”, explica Fábio Villas Bôas, engenheiro agrônomo da prefeitura.O evento contou com a presença de representantes do Banco de Alimentos de Mesquita, do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Mesquita (COMSEAN) e da Embrapa.“Recentemente, chegaram novos equipamentos para potencializar a atividade agroindustrial. Agora, temos a disponibilidade de uma câmara fria e de um caminhão refrigerado. Esses são apenas alguns dos avanços que temos em mente. Nossa intenção é crescer ainda mais para alcançar resultados maiores para nossa cidade, no setor agrícola”, adianta o subsecretário municipal de Agricultura de Mesquita, Glauber Figueiredo.A Agroindústria Familiar de Mesquita fica em Santa Terezinha e conta com agricultores cadastrados para efetuarem todo o processo, desde a escolha das frutas à comercialização das polpas. Desde 2017, o trabalho acontece com o registro de comercialização de até nove tipos de polpas diferentes pelo Ministério da Agricultura.