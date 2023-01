Projeto "Anjos da Faixa" é realizado nas ruas de Mesquita - Divulgação/ PMM

Publicado 06/01/2023 09:00

Em Mesquita, o projeto “Anjos da Faixa”, realizado nas portas das escolas e locais de grande circulação na cidade, está levando mais segurança para população.



Os agentes trabalham em pontos estratégicos. Como, por exemplo, em cruzamentos de grande intensidade e semáforos. Com isso, eles levam, de forma educativa, informações aos ciclistas, pedestres e motoristas.



Além disso, também são realizadas atividades para crianças nas escolas municipais e campanhas voltadas para educação no trânsito.



Segundo a pasta, desta forma, o comportamento dos cidadãos que utilizam as vias urbanas será reeducado.