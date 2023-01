‘Projeto Ecléticos’ lança videoclipes de 18 músicos; estreia será no dia 11 de janeiro - Divulgação

‘Projeto Ecléticos’ lança videoclipes de 18 músicos; estreia será no dia 11 de janeiroDivulgação

Publicado 06/01/2023 10:30

Dezoito músicos com estilos diversos estão participando do projeto ‘Ecléticos 1: em Casa’. A primeira temporada do projeto é resultado do Mesquita Music Festival, quando artistas de várias cidades do estado do Rio concorreram na maratona musical realizada pela Prefeitura de Mesquita.



Os artistas gravaram videoclipes individuais que serão lançados no canal da Araújo Produções no YouTube a partir do dia 11 de janeiro de 2023. A produção executiva foi de Kléber Rodrigues, secretário de Cultura de Mesquita, com produção musical de Felipe Araújo.



Kléber Rodrigues afirmou que os músicos mesquitenses perceberam a necessidade da criação de um produto audiovisual e musical, e daí surgiu a ideia do ‘Ecléticos’.



“É um evento de lançamento de artistas locais, músicos, pessoas que não teriam essa oportunidade. Nessa perspectiva, conseguem ampliar seus horizontes, com a formatação de um produto bacana, que os ajuda a viabilizar sua vida artística, sua carreira. Para nós, enquanto Secretaria de Cultura, é muito importante movimentos desse tipo”, salientou Rodrigues.



Kléber Rodrigues, secretário de Cultura de Mesquita Divulgação

Alan Souza também ficou impactado. “É um mix de emoções. Eu não esperava que fosse ser tão bonito como foi. Muitos amigos nossos estavam aqui. Em relação à gravação, foi um processo na correria, muito bem produzido. Vi carinho em todos os instrumentos que foram gravados, os detalhes. Estou muito grato a Deus pela oportunidade e com as grandes expectativas que estão por vir”, garantiu o cantor do segmento gospel.



Apesar de ter vindo de Belém do Pará há 20 anos, trabalhar com música há 12 e já contar com dois DVDs e três CDs de estúdio, o paraense Ruazin nunca tinha conseguido gravar um videoclipe. "Foi uma realização que nunca tive oportunidade porque na Baixada Fluminense não tem muito investimento. Foi mágico. Eu cheguei no estúdio, vi aquele ambiente todo certinho, pensei: caraca, estou no lugar certo, é isso que eu quero fazer”, comemorou ele, lembrando que chorou quando ouviu a própria canção, o pagode Recomeço.



O jovem Emanuel Sant fez a direção audiovisual do projeto e lembra que as gravações duraram três semanas ininterruptas. “Foram três semanas direto gravando, sem dormir, tentando criar ideias para a semana seguinte, e na última semana a gente ficou a semana inteira dormindo no estúdio para editar esses clipes”, ressaltou Sant.



Confira todos os artistas participantes e suas canções:



Alan Souza – O peso da glória

Carla Saar – Eu sou Jeová

Cris Soares – Faz acontecer

Débora Fonseca – Novo nascimento

Edu Gomes – Profeta Barrabás

Emivezin – Desabafo das ruas

Esther Marinho – Você vai vencer

Fabiana Fraga – Trovão (cover)

HDK – Vampira

JN BxDeus – Pele preta

Josias Fonseca – Poderoso Deus

Kiel MC – Doces ou Travessuras

Lemonza – Como tudo acabou?

Lorena Tonon – Reino de justiça e paz

Marina Lopez – Haja luz

Max Oliver – Lugar distante

Ruazin – Recomeço

Yolan – Nosso Amor