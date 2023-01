Mesquita abre inscrições para colônias de férias - Reprodução

Mesquita abre inscrições para colônias de fériasReprodução

Publicado 06/01/2023 15:00

De 9 a 20 de janeiro, a Subsecretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Mesquita abre as inscrições para colônias de férias. A iniciativa é destinada às crianças e jovens de 7 a 15 anos e as inscrições devem ser feitas na Vila Olímpica, na Praça PEC e na Escola Municipal de Artes da Chatuba, onde acontecerão as atividades.



As atividades começam no dia 23 de janeiro e se estendem até o dia 3 de fevereiro. Durante esse período, os mesquitenses mirins poderão aproveitar o período de descanso escolar com práticas esportivas e artísticas. O cronograma contará com dois turnos: de 8h ao meio-dia e das 13h às 17h, com exceção da Escola Municipal de Artes da Chatuba, que terá programação apenas de 8h ao meio-dia.



“Sabemos que, às vezes, esse é um período em que as crianças ficam ociosas e entediadas. Então, preparamos uma programação que busca, primeiramente, trazer esse público para dentro dos equipamentos e despertar o interesse na realização de práticas que já são oferecidas no município”, ressalta Kleber Rodrigues, subsecretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Mesquita.



No ato da inscrição, é necessário apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência e declaração escolar.



Confira os endereços:



- Vila Olímpica Municipal - Avenida Baronesa de Mesquita s/nº, Cosmorama.

- Praça PEC - Rua Cesário 659, Santo Elias.

- Escola Municipal de Artes da Chatuba - Rua Dr. Godoy 230, Chatuba.