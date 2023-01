Mutirão de retificação do nome civil em Mesquita - Reprodução/ Facebook

Mutirão de retificação do nome civil em MesquitaReprodução/ Facebook

Publicado 07/01/2023 10:00

Janeiro é o mês da visibilidade trans e, entre 6 e 13 de janeiro, acontecerá na sede da Subsecretaria de Assistência Social de Mesquita um mutirão de retificação do nome civil. A ação, organizada pela Coordenadoria de Diversidade Sexual, realizará a retificação do nome civil de travestis e transexuais, para garantir também direitos e dignidade.



Segundo a organização, a retificação de nome e gênero para pessoas trans é um direito assegurado pelo Provimento nº 73/2018 do Conselho Nacional de Justiça.



Para ter direito ao serviço, tenha atenção à documentação (original e cópia) necessária para a retificação:



- RG;

- CPF;

- Comprovante de residência;

- Certidão de nascimento;

- Certificado de reservista.



A Coordenadoria de Diversidade Sexual de Mesquita funciona na sede da Subsecretaria Municipal de Assistência Social. O endereço é Avenida Marechal Castelo Branco, 106, em Edson Passos. O horário de funcionamento é das 9h às 17h.



Toda pessoa trans interessada em alterar seu nome tem o direito de fazê-lo.