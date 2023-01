Bem-estar e saúde animal em debate em Mesquita - BEA SILVA

Publicado 09/01/2023 22:44 | Atualizado 10/01/2023 01:53

O Centro Cultural Mister Watkins, no Centro de Mesquita, recebeu a palestra “Bem-estar e Saúde Animal”, fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Mesquita e o projeto interinstitucional de proteção animal da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.



O encontro foi direcionado à população em geral, aos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, equipes do Departamento de Vigilância Ambiental e Zoonoses e agentes de combate às endemias. Durante o encontro, o tema central abordou assuntos como cuidados adequados, adoção e tutor responsável. Além disso, foram debatidos muitos mitos que envolvem o processo de castração de cães e gatos.



“São assuntos extremamente interessantes àqueles que são tutores ou que pensam em adotar um animal de estimação. Conhecer as principais responsabilidades, os direitos dos animais e a convivência harmônica é importante para o maior cuidado e atenção no dia a dia”, comenta Sérgio Vigas, coordenador de Vigilância Ambiental.



A equipe que ministrou a palestra contou com Tatiana Maria, pesquisadora-extensionista; Bianca Duque, bolsista-extensionista mestranda; e Ana Paula Barbosa, bolsista-extensionista graduanda, todas as três da Unirio.



Participação



A participação dos presentes fez diferença. Uma das espectadoras engajadas foi Josiane do Nascimento, de 52 anos. Ela trabalha como assistente social na Secretaria Municipal de Saúde e recebeu o convite para assistir à palestra.



“Vai me ajudar na rotina profissional. Nós temos acesso aos acumuladores e que possuem animais. Então, é importante ter esses conhecimentos para orientar e repassar a esses munícipes”, apontou.