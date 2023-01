Barracas foram padronizadas, no intuito de melhorar as condições de trabalho dos feirantes - Divulgação/ PMM

Publicado 10/01/2023 17:34 | Atualizado 10/01/2023 17:35

As feiras livres de Mesquita continuam com diversas opções e serviços. As barracas foram padronizadas, entre outras novidades que estão sendo inseridas, no intuito de melhorar as condições de trabalho dos feirantes e, ao mesmo tempo, facilitar as compras dos moradores da cidade.



No Centro, por exemplo, são 100 barracas padronizadas, mas esse número pode chegar a 120, todas com cobertura nas cores azul e branca. Nelas, são comercializadas, das 7h às 14h, desde hortifrutigranjeiros a roupas, bazar, bijuterias, carnes, ferragens, caldo de cana e salgadinhos.



Confira as datas e endereços:



Mesquita conta com seis feiras livres PMM