Chatuba terá mutirão de vacinação infantilDivulgação/ PMM

Publicado 24/01/2023 19:43

A Prefeitura de Mesquita reforçou que a campanha de vacinação contra covid-19 segue no município. Região tem cinco postos para a vacinação de pessoas acima de 12 anos e três postos específicos para as crianças com até 11 anos.



Segundo a Saúde de Mesquita, a vacinação da 1ª e 2ª dose, além da dose de reforço e adicional são de grande importância para que a saúde esteja em dia.



“Por isso, queremos te lembrar de colocar a caderneta de vacinação em dia. Estar imunizado é muito importante, pois é a forma mais eficaz de frear a contaminação e o surgimento de novas variantes do coronavírus”, post da pasta em rede social.



O horário de vacinação em todos os locais é sempre o mesmo: de segunda a sexta, das 8h às 16h; e aos sábados, das 8h às 11h, com exceção do CVS Paraná, que não funciona aos sábados.



Confira as faixas etárias e onde estão ocorrendo as aplicações:



1ª e 2ª dose: crianças de 3 a 11 anos



Clínica da Família França Leite (Av. Coronel França Leite 732, Chatuba).

Centro de Vigilância em Saúde Paraná (Rua Paraná 557, Centro).

Vila Olímpica de Mesquita



3ª dose e 4ª dose:



Clínica da Família Jacutinga (Rua Barão do Rio Branco, s/nº).

Clínica da Família Cosmorama (Av. Baronesa de Mesquita, s/nº).

Clínica da Família França Leite (Av. Coronel França Leite 732, Chatuba).

Centro de Vigilância em Saúde Paraná (Rua Paraná 557, Centro).

Clínica da Família Banco de Areia.