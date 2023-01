85 agentes da Guarda Civil Municipal receberam treinamento teórico sobre o uso dos novos equipamentos - Divulgação/ PMM

Publicado 23/01/2023 15:08

Os servidores de Mesquita estão, cada vez mais, recebendo capacitação para atender melhor a população. Aproximadamente 85 agentes da Guarda Civil Municipal participaram do treinamento teórico sobre o uso dos novos equipamentos.



As aulas, que aconteceram no auditório da Escola Municipal Cruzeiro do Sul, tiveram como objetivo preparar a Guarda para lidar com armamentos não letais, como espargidores de pimenta e espuma, além da pistola de choque spark.

Guarda foi preparada para lidar com armamentos não letais, como espargidores de pimenta e espuma, além da pistola de choque spark Divulgação/ PMM



Segundo a Prefeitura, os servidores aprenderam também sobre as principais especificações dos equipamentos, modos de uso, abordagens e leis com quem entende do assunto.



